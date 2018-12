POL-OG: Gaggenau - Ermittlungen nach Unfallflucht

Gaggenau (ots) - Einen 29-Jährigen erwarten seit Sonntagabend Strafanzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Enddreißiger steht im Verdacht, gegen 21.30 Uhr mit seinem Roller in der Fußgängerzone in ein abgestelltes Fahrrad gekracht und anschließend zu Fuß geflüchtet zu sein. Zuvor war der Zweiradfahrer einer Streifenbesatzung bei einem Kontrollversuch in der Hauptstraße entkommen. Im Zuge der darauffolgenden Ermittlungen erhärtete sich der anfängliche Tatverdacht gegen den 29-Jährigen - er war noch im Verlauf der Unfallaufnahme unter fadenscheinigen Gründen und zu Fuß an den Ort des Geschehens zurückgekehrt. /pb

