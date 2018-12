POL-OG: Appenweier, B 3 - Mehrere Verletzte nach Unfall

Appenweier, B 3 (ots) - Zu einem Unfall mit drei Leicht- und einer Schwerverletzten kam es am Samstagnachmittag auf der B 3 bei Appenweier. Eine aus Richtung Appenweier herannahende 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin beabsichtigte gegen 17:30 Uhr an der Auffahrt zur B 28 in Richtung Oberkirch nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines aus Richtung Offenburg kommenden, in Richtung Appenweier fahrenden, Nissan-Lenkers. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Fahranfängerin am Steuer ihres Fiat schwer verletzt. Ihr 20-jähriger Beifahrer, sowie die beiden Insassen des Nissan wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste alle Unfallbeteiligten in das Offenburger Klinikum bringen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell