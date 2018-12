POL-OG: Durmersheim - Kurzer Verlust

Durmersheim (ots) - Am Sonntagmorgen musste ein Heranwachsender in der Hauptstraße das Fehlen seines Motorrollers feststellen und verständigte daraufhin die Polizei in Rastatt. Der junge Mann hatte den Piaggio-Roller am Vorabend gekauft und vor seinem Wohnort abgestellt. In den frühen Morgenstunden hatte ein Unbekannter das Gefährt jedoch gestartet und sich damit aus dem Staub gemacht. Noch am selben Tag konnte das Zweirad gegen 16 Uhr im Ortsgebiet wieder aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nun die Ermittlungen zu dem nächtlichen Vorfall aufgenommen.

