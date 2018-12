POL-OG: Oberachern - Ohne Führscheinschein, dafür mit Alkohol

Oberachern (ots) - In eine Kontrollstelle geraten ist am Sonntagabend in der Güterstraße ein 33-jähriger Pkw-Lenker. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Zudem fanden die Beamten in dem Auto mehrere leere Bier- und Weinflaschen. Ein bei dem Mittdreißiger freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Daraufhin musste er die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /sp

