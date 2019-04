Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall endet tragisch.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag beabsichtigte eine 89-jährige Frau aus Lemgo die Lemgoer Straße in Höhe einer Bäckerei mit ihrem angeleinten Hund zu überqueren. Dabei wurde sie gegen 13:40 Uhr von dem Mercedes eines 62-jährigen Lemgoers erfasst. Dieser fuhr in Richtung Brake und leitete noch eine Gefahrbremsung ein. Durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes stürzt die Dame zu Boden, verletzt sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Gegen Abend verstarb die 89-Jährige im Klinikum.

