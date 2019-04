Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Navi und Laptop geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag trieb ein Unbekannter "Am Strothweg" sein Unwesen. Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses gelangte er in eine Garage und öffnete einen dort abgestellten PKW. Hierbei konnte der Täter kein Diebesgut erlangen. Der Versuch gewaltsam in einen Wintergarten einzudringen misslang. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Auf einem Nachbargrundstück hatte der Unbekannte dann Erfolg. Er öffnete die Tür eines dort abgestellten PKW und entwendete ein Navigationsgerät sowie einen Laptop im Gesamtwert von zirka 400 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell