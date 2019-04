Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Brandstiftung am Gemeindezentrum.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte setzten am Sonntagabend mehrere Mülltonnen auf der rückwärtigen Seite des Gemeindezentrums an der "Lange Straße" in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden um kurz nach 21 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits Teile der Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Sachschaden etwa 15.000 Euro beträgt. Zeugen sahen zirka fünf Jugendliche, die sich kurz nach dem Ausbruch des Brandes schnell vom Tatort entfernten. Hinweise zu der Brandstiftung sowie zu diesen Jugendlichen nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell