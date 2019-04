Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schwerer Diebstahl aus Schlachtbetrieb

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 06.04.2019, kam es zwischen 18:30 und 21:13 Uhr zu einem Einbruch in eine Schlachterei in Wildeshausen, Düngstruper Straße. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zutritt in das Objekt. In diesem durchwühlten die Täter die Büroräumlichkeiten und entwendeten einen Tresorschlüssel. Ob der Inhalt des Tresores entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.

