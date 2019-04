Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall eines Motorradfahrers auf der BAB 28

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 06.04.2019 ereignete sich um 15:11 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 28, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 46-Jähriger aus Ganderkesee sowie ein weiterer Zeuge befuhren mit ihren Motorrädern die A28 in Rtg. Oldenburg. An der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost verließen sie die Autobahn. In der Ausfahrt kam der 46-Jährige mit seiner Ducati ins Rutschen und prallte mit seinem Motorrad in die Außenschutzplanke der Anschlussstelle. Hier wurde er mit seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Zeuge sowie weitere Ersthelfer konnten den Motorradfahrer befreien. Der hinzugezogene Notarzt forderte vorsorglich einen Rettungshubschrauber an. Für die Landung des Hubschrauber wurde die Ab- und Auffahrt kurzfristig voll gesperrt. Die Verletzungen waren zum Glück nicht so gravierend, dass der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber weggeflogen werden musste. Er wurde mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Oldenburg gebracht. Am Unfallort waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Ganderkesee mit 25 Mann, ein Rettungswagen aus Ganderkesee, ein NAW aus Bookholzberg sowie der Rettungshubschrauber Christoph 6 eingesetzt. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ca. 12000,-EUR

