Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 06.04 2019, gegen 00:45 Uhr, fällt einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Pkw auf, der in Schlangenlinien die Wildeshauser Straße in Ahlhorn befährt und in die Katharinenstraße einbiegt. Eine Kontrolle des Fahrzeugführers ergibt, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Der 43-jährige Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Großenkneten pustet einen Wert von 1,33 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wird einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell