Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Werkzeugkiste aus PKW entwendet

Delmenhorst (ots)

Am 05.04.2019, in der Zeit von 21:00 bis 23:00 Uhr, zerstören unbekannte Täter die Heckscheibe eines in Ganderkesee, Hinter den Linden, abgestellten PKW BMW. Aus dem Inneren wird dann im Anschluss eine Werkzeugkiste entwendet. Der Gesamtschaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

