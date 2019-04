Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 05.04.2019, 07.30 Uhr, hat sich ein alleinbeteiligter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 78-jährige Stollhammer befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Butjadingen in Fahrtrichtung Burhave. In einem Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der 78-Jährige zog sich durch den Sturz schwere Beinverletzungen zu und wurde durch einen angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

