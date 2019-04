Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Lemwerder - Presseaufruf -

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 04.05.2019, kurz nach 13:00 h befuhr ein grauer Golf die Stedinger Straße in Lemwerder und bog nach rechts in die Schulstraße ab.

Laut Angaben einer Zeugin kam es beim Abbiegen zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin. Diese stieß mit dem PKW zusammen und kam ins Straucheln aber nicht zu Fall. Die Zeugin fragte die Radfahrerin kurz, ob sie verletzt sei. Da sie dies verneinte, bat sie sie dort zu warten. Die Zeugin fuhr hinter dem PKW her, der sich von der Unfallstelle entfernte. In Höhe der Schlesischen Straße stoppte die Zeugin die PKW-Fahrerin und rief die Polizei. Bei der anschließenden Nachschau am Unfallort hatte sich die Radfahrerin ( südländsich aussehende Schülerin ) sowie ihre Begleitung vom Unfallort entfernt. Aufgrund der Schrammen am PKW wird es zumindest am Fahrrrad der Schülerin zu einem Schaden gekommen sein.

Die Radfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Lemwerder unter 0421 - 67498 zu melden.

