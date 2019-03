Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Tageswohnungseinbruch++

Oldenburg (ots)

++Tageswohnungseinbruch++ Am vergangenen Freitag, zwischen 13.50 Uhr und 15.40 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in Oldenburg, Kreuzstraße. Die Eingangstür der Wohnung wurde aufgebrochen. Anschließend durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten. Es wurden Bargeld, ein Laptop und eine Playstation 4 entwendet. Ein Zeuge beobachtete gegen 14.15 Uhr eine männliche Person, die von außen durch ein Fenster in die angegangene Wohnung geschaut hatte. Sie wird wie folgt beschrieben:

- männlich - dunkle Hautfarbe - ca. 20-25 Jahre - ca. 185cm groß - schlank - kurze schwarze Haare - modisch gekleidet - flacher Rucksack - keine Brille - kein Bart

