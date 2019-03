Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mutter mit Kinderwagen in Verkehrsunfall verwickelt +++

Oldenburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Donnnerstagmittag ein sechs Monate altes Baby bei einem Unfall an der Bremer Heerstraße. Die Mutter des Kindes wurde leicht verletzt.

Die 27-Jährige wollte gegen 12.30 Uhr die Bremer Heerstraße - kurz vor der Einmündung in die Bahnhofsallee - überqueren. Da sich der Verkehr vor der Einmündung staute, schob sie den Kinderwagen mit dem Kleinkind zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Dabei übersah die 27-Jährige offenbar den Peugeot einer 84-Jährigen, die auf der Linksabbiegerspur der Bremer Heerstraße unterwegs war und an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr. Das Fahrzeug erfasste die Fußgängerin, die dadurch leicht am Bein verletzt wurde. Der Kinderwagen rollte einige Meter weiter und kam dann zum Stillstand. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb das Kind unverletzt. Die 27-jährige Mutter wird derzeit im Krankenhaus behandelt. (338342)

