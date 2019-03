Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Ladendiebstahl in Westerstede; Haftbefehl erlassen ++

Oldenburg (ots)

Am 18.03.2019 wurde ein 40 Jahre alter Mann bei einem schadensträchtigen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Westerstede, Meinardusstraße, beobachtet. Der Tatverdächtige wurde durch einen Ladendetektiv festgehalten. Bei der körperlichen Durchsuchung wurde Diebesgut aus dem Drogeriemarkt im Wert von mehreren hundert Euro aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter des Amtsgerichts Westerstede am 19.03.2019 Haftbefehl gegen den Mann, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt. Es besteht der Verdacht, dass der Täter gewerbsmäßig handelte. Ermittler der Polizei Westerstede prüfen nun, ob der Mann noch für weitere gleichgelagerte Ladendiebstähle in Frage kommen könnte.

