Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Brand eines Einfamilienhauses++

Oldenburg (ots)

++Brand eines Einfamilienhauses++ Am Montagnachmittag kam es in Rastede, Ortsteil Loy, zum Brand eines Einfamilienhauses. Bei Dacharbeiten durch eine beauftragte Firma gerät das Obergeschoss des Flachdachhauses in Brand und brennt fast komplett aus. Personen kommen nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten durch die umliegenden freiwilligen Feuerwehren ziehen sich bis in die Abendstunden, da immer wieder neue Brandherde entdeckt werden. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

