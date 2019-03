Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Exhibitionist belästigt Kind +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Freitagnachmittag wurde eine neunjährige Schülerin auf der Amalienbrücke von einem unbekannten Mann belästigt. Das Kind war gegen 16.45 Uhr auf dem Weg von der Schule nach Hause auf dem Radweg der Amalienbrücke unterwegs. Dort sei sie von einem unbekannten Mann angehalten worden, der sie in ein Gespräch verwickelte. Gemeinsam mit dem Mann sei die Schülerin dann die Wendeltreppe der Brücke nach unten in Richtung Kanalstraße gelaufen. Ihr Fahrrad habe sie dabei mitgenommen. Auf der Kanalstraße habe der Unbekannte dann seine Hose geöffnet und sich dem Mädchen mit entblößtem Unterleib präsentiert. Daraufhin stieg die Schülerin auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Kurz darauf erstattete der Vater des Kindes bei der Polizei Anzeige.

Laut Aussage der Schülerin soll es sich bei dem unbekannten Exhibitionisten um einen etwa 27-jährigen, schlanken Mann mit heller Haut und kurzen blonden Haaren gehndelt haben. Er sei mit blauer Jeans und schwarzer Daunenjacke bekleidet gewesen und habe einen schwarzen Rucksack getragen.

Die Polizei nimmt unter Telefon 790-4115 Zeugenhinweise entgegen. (314343)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell