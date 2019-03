Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbrüche in Arztpraxen und Büroräume +++

Oldenburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes stiegen unbekannte Täter in zwei Arztpraxen und ein Bürogebäude an der Donnerschweer Straße ein. In der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, hatten die Unbekannten die Eingangstüren zweier Praxen in einem Ärztehaus aufgehebelt. In den Praxisräumen brachen die Täter gewaltsam mehrere Schränke auf und entwendeten Bargeld. (319210) Wenige Meter entfernt gelangten die Einbrecher in die Räume einer Kanzlei. Auch hier wurden die einzelnen Brüros durchwühlt und Schränke aufgebrochen. Die Täter flüchteten nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute. (319872)

Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen genommen.

