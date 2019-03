Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall auf der BAB 28 im Baustellenbereich mit insgesamt 6 beteiligten Fahrzeugen+++

Oldenburg (ots)

Am Montag Morgen, 18.03.2019, kam es gegen 07:38 Uhr auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Oldenburg/Bremen zwischen den Anschlußstellen Zwischenahner Meer und Neuenkruge im dortigen Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall. Der 53jährige Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger befährt die BAB 28 in Richtung Oldenburg/Bremen. Zwischen den Anschlußstellen Zwischenahner Meer und Neuenkruge, die wegen der Grunderneuerung der Fahrbahn derzeit nur einspurig in Richtung Oldenburg/Bremen führt, bemerkt er die vor ihm verzögernd fahrenden Pkw zu spät, kann seinen Sattelzug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fährt auf den letzten Pkw auf. Dadurch wird dieser auf die weiteren, davor befindlichen Fahrzeuge geschoben. Der Führer des letzten Pkw wurde durch den Aufprall nur leicht verletzt. Sein Pkw sowie die Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Um eine gefahrlose Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge zu gewährleisten, musste die BAB 28 in Richtung Oldenburg/Bremen voll und in Richtung Leer halbseitig bis ca. 11 Uhr gesperrt werden.

Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 25.000,-- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell