POL-OS: Hagen a.T.W.: Unfallverursacher flüchtete mit grünem Kombi

Hagen a.T.W. (ots) - Am Mittwochmittag kam es auf dem Höhenweg zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Pkw. Ein VW Golf und ein VW Touareg waren gegen 12.10 Uhr in Richtung Hüttenstraße unterwegs, als plötzlich kurz vor dem Verkehrskreisel ein grüner Kombi vom Parkplatz der dortigen Spielhalle auf den Höhenweg abbog und den Fahrweg der beiden anderen Autos schnitt. Die Golf-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Kombi gerade noch durch eine Vollbremsung vermeiden, der Fahrer des VW Touareg konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Golf auf. Der grüne Kombi hielt nicht an und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

