POL-OL: +++ Mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende +++

Auch am gestrigen Montag gingen bei der Polizei mehrere Hinweise zu Einbrüchen ein, die sich während des vergangenen Wochenendes im Stadtgebiet ereignet haben:

Zwischen Samstag (17 Uhr) und Montag (7.20 Uhr) öffneten Unbekannte auf dem Gelände einer Baustelle an der Bremer Straße einen Container und entwendeten einen Akkuschrauber, Kreissägen sowie weiteres Werkzeug im Gesamtwert von über 1000 Euro. (321102)

In der Schlachthofstraße kam es zu einem Diebstahl aus einem Gebäude, welches sich zur Zeit im Umbau befindet: die Täter verschafften sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf unbekannte Weise Zutritt zur Baustelle und entwendeten einen Stromverteiler im Wert von mehreren Zehntausend Euro. (324156)

Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Büros an der Moslestraße ein. Die Täter durchwühlten Räume und ließen Bargeld sowie Briefmarken im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. (321306)

Auch in einem Büro- und Geschäftshaus an der Ritterstraße kam es zu zwei Einbrüchen: zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hebelten die Täter die Eingangstüren zu einer Praxis sowie einem Bürokomplex auf und suchten in den Räumen nach Bargeld. Sie entkamen mit etwa 250 Euro. (321622, 322165)

Zeugen, die Angaben zu einer der genannten Taten machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 bei der Oldenburger Polizei zu melden.

