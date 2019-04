Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Motorradfahrer verletzt sich leicht.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:45 Uhr beabsichtigte der 75-jährige Fahrer eines VW von der Hamelner Straße aus nach links in Richtung Oelentrup abzubiegen. Dabei übersah er einen 60-jährigen Motorradfahrer, der die Hamelner Straße von Barntrup aus in Richtung Lemgo befuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich der Motorradfahrer leicht und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Bike war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

