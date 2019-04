Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher in der Schule.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich unberechtigt Zugang zum Schulgebäude des Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasiums am Küster-Meyer-Platz. Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag versuchten sie vergeblich mehrere Türen in dem Gebäude aufzubrechen. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

