POL-LIP: Detmold. Trickdiebe stehlen Schmuck und Sparbuch.

Lippe (ots)

Am Samstagabend, gegen 17:20 Uhr, klingelte eine unbekannte Frau an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der "Lagesche Straße". Hier wohnen ältere Menschen im sogenannten betreuten Wohnen. Über die Gegensprechanlage bat die Frau eine 88-jährige Bewohnerin zur Haustür zu kommen. An der Haustür stellte sich die Unbekannte als Kirchenmitarbeiterin vor und verwickelte ihr 88-jähriges Opfer in ein ca. 20 minütiges Gespräch. Erst am Folgetag bemerkte die Hausbewohnerin, dass in dieser Zeit jemand die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Die Täter erbeuteten verschiedene Schmuckstücke sowie ein Sparbuch und etwas Bargeld. Die Frau, die an der Haustür geklingelt hatte, ist ca. 25 Jahre alt, 1,60 m groß, hat eine kräftige Statur und schwarzes, etwa schulterlanges Haar. Sie sprach akzentfrei Deutsch und trug zur Tatzeit eine helle Jacke. Möglicherweise ist die Person noch anderswo aufgefallen. Hinweise dazu bitte an das KK 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

