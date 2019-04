Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Einbruch in Kiosk

Lippe (ots)

(SR) In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.25 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in Bösingfeld am Bruchweg ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine genauen Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an. Wer verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang hatte, setzt sich bitte mit der Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330 in Verbindung.

