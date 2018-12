POL-MA: Mannheim-Oststadt: 12-Jähriger nach Schulschluss Opfer eines versuchten Raubes - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) - Opfer eines versuchten Raubes wurde am Dienstagmittag ein 12-Jähriger im Stadtteil Oststadt. Der Junge hatte gegen 13.20 Uhr gerade das Schulgebäude in der Tullastraße verlassen, als ihm ein Mitschüler den Geldbeutel aus der Hosentasche zog und vor dessen Augen das Bargeld entnehmen wollte. Es gelang dem Opfer jedoch, dem Dieb die Geldbörse wieder zu entreißen und davonzurennen. Der Täter verfolgte, zusammen mit zwei weiteren Mitschülern, den 12-Jährigen. Es gelang dem Trio, den Jungen wieder einzuholen und gegen die Wand zu drücken. Sie versuchten, ihrem Opfer den Geldbeutel aus der Hand zu nehmen, was jedoch aufgrund der Gegenwehr misslang. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und sich einmischten, ließen die drei Jugendlichen vom 12-Jährigen ab und flüchteten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

