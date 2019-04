Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

(SR) In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Einbrecher in ein zurzeit leerstehendes Einfamilienhaus an der Friedrichstraße in Lage ein. In Haus richteten sie einen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an. Ob die Einbrecher Wertgegenstände entwendeten ist noch nicht bekannt.

