Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots)

(SR) Freitagabend gegen 20.40 Uhr befuhr ein 58jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Salzuflen die Ostwestfalenstraße und wollte nach links in die Liemer Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 62jährige Pkw-Fahrerin aus Holzminden. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, beim dem die 62jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500,- Euro. Der Pkw der Holzmindenerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

