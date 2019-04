Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Radfahrer verunfallt

Lippe (ots)

(SR) Am Samstag gegen 16.00 Uhr wurde in Niese auf der Köterbergstraße ein 54jähriger Radfahrer bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Der Radfahrer war schwerverletzt und wurde ins Klinikum eingeliefert. An den Unfallhergang kann sich der Radfahrer nicht erinnern. Die Ermittlungen zu diesem Unfall dauern an. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05231/6090.

