POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Mühlendamm/ Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind Dienstagnacht (27. November) zwischen 0.30 Uhr und 7.55 Uhr in eine Gaststätte am Mühlendamm in Davensberg eingebrochen. An mehreren Fenstern und Türen verursachten die Täter Sachschaden, ehe es ihnen gelang, ein Fenster aufzuhebeln. Was die Täter erbeuteten, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

