POL-COE: Dülmen, Buldern, Hangenau/ Unbekannter bestiehlt Senioren

Coesfeld (ots) - Ein Ehepaar (82 und 85) aus Dülmen ist am Montag (26. November) gegen 11.45 Uhr Opfer eines Trickdiebes geworden. Die Dülmener hatte am Vormittag Bargeld von der Volksbank in Buldern abgeholt. Kurz nach der Rückkehr nach Hause betrat ein unbekannter Mann durch eine Hintertür das Wohnhaus. Der Dülmener forderte den Unbekannten mehrmals auf, das Haus zu verlassen. Der Mann gab sich als Vertreter für Küchenartikel aus und versuchte, das Paar in ein Gespräch zu verwickeln. Der Unbekannte versuchte in die Jackentasche des 82-Jährigen zu greifen, in der sich das Geld befand. Der 82-Jährige verhinderte dies und gab das Geld seiner Frau, damit die es verstecken sollte. Die 85-Jährige legte es in einen Schrank. Nachdem der Unbekannte das Haus verlassen hatte, stellte das Ehepaar fest, dass das Geld fort war. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca, 1,65 Meter groß, schlank, über 50 Jahre alt. Er sprach hochdeutsch. Er trug eine schwarze Kappe, einen dunklen Parka und eine Brille. Der Unbekannte hatte eine große, dunkle Tasche bei sich. Wer in diesem Zusammenhang an der Volksbank Buldern oder in der Bauernschaft Hangenau etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

