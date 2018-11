POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Vier Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots) - Vier Verletzte und 11.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (26. November), 15.30 Uhr, auf der Olfener Straße/Ecke Hans-Böckler-Straße in Lüdinghausen. Dort waren der Wagen eines Dattelners (39) sowie das Auto einer Frau (60) aus Castrop-Rauxel zusammengestoßen. Eine Lüdinghauserin (75), die im Wagen der Castrop-Rauxelerin saß, wurde schwer verletzt. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

