POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Sökelandweg/ Kettensägen und E-Bike gestohlen

Coesfeld (ots) - Aus einer Garage am Sökelandweg in Darfeld haben Unbekannte zwischen Samstag (24. November), 8.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, zwei Kettensägen sowie ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad wurde später an der Mühlenstraße aufgefunden. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Coesfelder Polizei zu melden: 02541/140

