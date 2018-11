POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Einbruch in Gasthof

Coesfeld (ots) - Vermutlich in der Nacht zu Dienstag (27. November) sind Unbekannte in einen Gasthof an der Dorfstraße in Ottmarsbocholt eingebrochen. Die Täter hatten zunächst versucht, mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln. Gelungen ist ihnen dies schließlich an einem WC-Fenster. Die Täter durchsuchten die Gaststättenräume, erbeuteten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Enttdeckt wurde der Schaden am Dienstag um 9.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

