Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Auf Autos geklettert

Lippe (ots)

(SR) Am Sonntagmorgen hielten sich vier Personen auf einem geschotterten Parkplatz am Inselweg auf und konsumierten augenscheinlich Alkohol. Offensichtlich waren die Beteiligten dadurch derart enthemmt, dass sie auf die dort stehenden, geparkten Pkw kletterten und von den Dächern aus auf den Parkplatz urinierten. Hierbei wurde ein Pkw beschädigt. Anschließend entfernten sich die Personen mit einem silbernen Kleinwagen (vermutlich VW) in Richtung Stukenbrock. Wer Hinweise zu diesem Vorfall machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 in Verbindung.

