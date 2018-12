POL-KB: Korbach - mehrere parkende Autos beschädigt

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter insgesamt Autos in der Schulstraße in Korbach. An allen parkenden Pkw schlug oder trat er gegen die rechten Außenspiegel. Die Sachbeschädigungen wurden der Polizei Korbach am Sonntag gegen 00.30 Uhr gemeldet, die genaue Tatzeit steht aber nicht fest. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 1000 EUR.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

