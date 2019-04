Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Über das vergangene Wochenende brachen Unbekannte in zwei Bürogebäude in der Bismarckstraße ein. In das Gebäude einer Kirchengemeinde verschafften sich die Täter über eine Tür, die zur Hermannstraße liegt, gewaltsam Zugang. Innerhalb des Hauses brachen die Täter eine weitere Tür auf und gelangten so an einen geringen Bargeldbetrag sowie an ein Sparbuch. In einem weiteren Gebäude, das von mehreren Firmen und Institutionen genutzt wird, brachen die Täter zahlreiche Türen auf. Auch hier entwendeten sie Bargeld. Hinweise zu den Einbrüchen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

