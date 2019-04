Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Fahrer eines silberfarbenen Opel nach Unfallflucht gesucht

Seelbach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr suchen nach einer Unfallflucht am Montagabend auf der B 415 nach dem Fahrer eines silberfarbenen Opel. Der bislang Unbekannte soll kurz vor 20 Uhr in einer Rechtskurve der Ludwigstraße, auf dem Weg in Richtung Schönberg, auf die Gegenfahrspur geraten sein. Ein dort herannahender Motorradfahrer musste dem Entgegenkommenden ausweichen und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 22 Jahre alte Biker blieb zwar unverletzt, an seiner Honda ist allerdings ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem gesuchten mutmaßlichen Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr. /wo

