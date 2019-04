Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Gewässerverunreinigung

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein noch Unbekannter hat vermutlich im Verlauf des Sonntags Altöl in einem Regenabfluss entsorgt und so den angrenzenden Bach "Alte Elz" verunreinigt. Wie die Beamten des Polizeireviers Lahr vor Ort ermitteln konnten, dürfte das Öl über den Abfluss eines Anwesens in der Straße "Im Mühlengrün" in das Gewässer gelangt sein. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr Kappel-Grafenhausen richteten eine Sperre ein, um das Wasser so bestmöglich zu säubern. Sollte der Verursacher ermittelt werden, muss sich dieser nun wegen einer Straftat verantworten. Hinweise nehmen die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

