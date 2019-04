Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ottenhöfen (ots)

Am vergangenen Sonntag ereignete sich in Ottenhöfen in der Straße 'Am Bach' ein Verkehrsunfall bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Lenker eines Toyota parkte seinen Wagen gegen 10:30 Uhr auf einem Parkstreifen. Als er um 15.45 Uhr wieder zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite im Bereich der Hecktür und Fahrertür beschädigt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den geparkten Toyota vermutlich beim Ausparken. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Achern, Telefon: 07841/70660, in Verbindung zu setzten. /sk

