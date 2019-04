Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Bottenau - Einbrüche in Vereinsheime

Oberkirch, Bottenau (ots)

Unter anderem zwei Einbrüche haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf Trab gehalten. Zwischen 20.45 Uhr und 8.30 Uhr hat ein Unbekannter in einem Vereinsheim "An der Rench" gewütet. Der hierbei angerichtete Sachschaden übersteigt die erzielte Beute bei Weitem. Etliche aufgebrochene Türen dürften Instandsetzungskosten von mehreren Tausend Euro nach sich ziehen. Das Diebesgut mit ein paar Schachteln Zigaretten sowie ein Akkuwerkzeug ist hingegen eher spärlich anzusehen. Bei einem weiteren Einbruch, ebenfalls von Samstag auf Sonntag, war die Beutetasche des ungebeten Besuchers mit etwas Bargeld und einem Laptop auch nicht üppig gefüllt. Zwischen 23 Uhr und 12 Uhr wurden auch hier mehrere Türen eines Vereinsheims in der Weintalstraße aufgehebelt und so ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Ob die beiden Taten in Zusammenhang zu bringen sind, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zeigen.

