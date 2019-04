Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Ottenhöfen (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des späten Freitagabends in der Allerheiligenstraße aufgestellte Schaukästen mutwillig beschädigt und so einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nun auf der Suche nach Zeugen. Wer hat zwischen 22 Uhr und 24 Uhr verdächtige Personen beobachtet? Hinweise werden an die Telefonnummer: 07841 7066-0 erbeten.

