Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Granitstelen beschädigt und geflüchtet, gibt es Zeugen?

Oberwolfach (ots)

Neun beschädigte Granitstelen sind die Folgen einer Unfallflucht am Samstag in der Waldstraße. Zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr hat ein Unbekannter die Garteneinfassung eines Anwesens umgefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der Hauseigentümer bleibt nun auf einem Sachschaden von etwa 800 Euro sitzen, es sei denn es melden sich Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Wer in diesem Zusammenhang die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach unterstützen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07832 97592-0.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell