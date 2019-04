Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Ungehobelt und ohne Manieren

Offenburg, Elgersweier (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen am westlichen Ortsrand von Elgersweier offensichtlich seine Manieren verloren und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Der mit rund 1,5 Promille alkoholisierte Störenfried soll kurz vor 7 Uhr in Begriff gewesen sein, an die Kellertreppe eines Anwesens zu pinkeln, als er hierbei von einem Hausbewohner zurechtgewiesen wurde. Unvermittelt soll der 22-Jährige ausgeholt und dem perplexen Bewohner einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Um sich vor weiteren Attacken zu schützen, zog sich der Geschlagene zurück in sein Haus. Der Angreifer soll seinem Opfer jedoch nachgesetzt haben und in dessen vier Wände gefolgt sein. Bevor der junge Mann flüchtete, soll er in der Wohnung eine Türverglasung zu Bruch gebracht und sich hierbei an beiden Händen verletzt haben. Im Zuge einer Fahndung durch hinzugerufene Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg konnte der Verdächtige etwa 30 Minuten später in Zunsweier, in Begleitung zweier 18-Jähriger, kontrolliert werden. Hierbei holte der 22-Jährige ein verbotenes Messer hervor und übergab es den Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen begab sich der Verletzte selbständig zur Behandlung seiner Handblessuren in das Ortenau Klinikum Offenburg. Dorthin mussten die Gesetzeshüter aus Offenburg wegen des Unruhestifters gegen 9.45 Uhr ein weiteres Mal anrücken, weil er dem Klinikpersonal in unrühmlicher Art zu verstehen gab, was er von einer Wartezeit hält. Das Strafregister des 22-Jährigen erweitert sich nun um eine Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

