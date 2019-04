Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallflucht geklärt

Baden-Baden (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in einem Parkhaus in der Straße "Gewerbepark Cité". Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer stieß nach ersten Erkenntnissen gegen 18.20 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen einen Volkswagen und suchte anschließend das Weite, ohne den Schaden zu melden. Da sich ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges notierte und anschließend die Polizei informierte, konnte der mutmaßliche Verkehrssünder schnell ermittelt werden. Gegen den Heranwachsenden wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

