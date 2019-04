Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mutmaßliches Autorennen beendet

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Die gefährliche Ausfahrt dreier junger Autofahrer hinterließ im Verlauf des Sonntagnachmittags nicht nur deutliche Spuren auf der Fahrbahn, sondern hat nun auch ein Strafverfahren gegen die Heranwachsenden zur Folge. Ein Zeuge meldete kurz vor 17 Uhr, wie sich der noch unbekannte Fahrer eines Lexus sowie zwei BMW-Fahrer in der Straße "Untere Wiesen" ein Autorennen liefern würden. In diesem Zusammenhang wären die mutmaßlichen ´Verkehrsrowdys´ mehrfach mit hoher Beschleunigung hin und her gefahren. Den dortigen Kreisel hätten sie unterdessen als Schauplatz diverser Drift-Einlagen missbraucht und so auch deutliche Reifenspuren auf dem Asphalt hinterlassen. Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt gelang es wenig später, die zwei Lenker der BMW kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Nord auf einem Parkplatz einer Kontrolle zu unterziehen. Das Duo sieht nun einem Strafverfahren wegen des verbotenen Autorennens entgegen. Die Ermittlungen zu dem dritten Beteiligten laufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam bei dem Vorfall niemand zu Schaden. Weitere Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer: 7222 761-0 entgegen.

