Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldwechseltrick

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (27. März) betrat ein Mann, gegen 13.15 Uhr, ein Optiker Geschäft an der Ostpromenade. Er gab vor, Brillenreinigungsspray kaufen zu wollen und zahlte mit einem 200 Euro Schein. Die Verkäuferin gab ihm das Wechselgeld zurück. Der Mann gab daraufhin vor, das Spray nun doch nicht kaufen zu wollen. Die Verkäuferin händigte ihm seinen Geldschein wieder aus. Er gab augenscheinlich das Wechselgeld zurück und verließ das Geschäft. Kurz darauf bemerkte die Verkäuferin, dass zwei Geldscheine des Wechselgeldes fehlten. Der Täter war etwa 165 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte schwarze, kurze Haare, dunkle Augen und wirkte südländisch. Bekleidet war er mit einer Biker Lederjacke, grauer oder blauer Hose sowie einem schwarz-beige gemusterten Pullover. Er sprach in gebrochenem Englisch. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die Hinweise zur Identität des Mannes machen können, sich zu melden. Auch Geschäfte, bei denen der Unbekannte den Trick ebenfalls anwendete und die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies noch zu tun. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell