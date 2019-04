Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Verkehrsdienst kontrolliert und berät zu Beginn der Motorradsaison.

Zum Beginn der Motorradsaison überwachte der Verkehrsdienst der lippischen Polizei am Wochenende gezielt diese Gruppe der Verkehrsteilnehmer. Am Samstag war ein Team rund um den Köterberg im Einsatz. Auf der Köterbergstraße und der Harzbergstraße in Lügde mussten zwei Motorradfahrer wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes verwarnt werden. Ein weiterer erhielt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, da er bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit 74 km/h gemessen wurde. Darüber hinaus wurden auch 21 Autofahrer verwarnt, bzw. deren Fahrverhalten zur Anzeige gebracht. Am Sonntag widmeten sich die Beamten hauptsächlich der Prävention. Hierzu hatte die Direktion Verkehr der Polizei einen Informationsstand auf dem Parkplatz des Köterbergs aufgebaut. Vier Verkehrssicherheitsberater waren dort ansprechbar, was auch rege von den Bikern in Anspruch genommen wurde. Thematisch ging es insbesondere darum, die Kradfahrer für eine verkehrsgerechte Fahrweise zu sensibilisieren. Zum Einsatz kam dabei auch die "Multimediasäule", an der die Verkehrsteilnehmer ihr Wissen zum Thema Verkehrssicherheit testen und auffrischen konnten. Auf der Falkenhagener Straße in Lügde fielen bei Geschwindigkeitsüberwachungen acht Pkw und drei Motorradfahrer durch zu hohes Tempo auf. Zwei Motorradfahrer erhalten eine Anzeige. Der "Spitzenreiter" wurde dabei mit 112 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Ein Motorradfahrer erhält zudem eine Anzeige, weil er seinen Auspuff manipuliert hatte. Zwei weitere Ahndungen mit Verwarnungsgeld wurden wegen eines fehlenden Helms und einem nicht ordnungsgemäß angebrachten Kennzeichen ausgesprochen. Die Höxteraner Kolleginnen und Kollegen überwachten auf ihrem Gebiet zeitgleich die Geschwindigkeiten auf den Zufahrtsstraßen zum Köterberg. Das "ProVida" Krad (ziviles Polizeimotorrad mit Videoanlage der Kreispolizeibehörde Höxter) wurde dabei auch in Lippe eingesetzt. Der ProVida-Fahrer stellte hier zwei Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrern fest. Einer wurde mit 140 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Ein weiterer mit 129 km/h. Einen der beiden Biker erwartet ein vierwöchiges Fahrverbot, da er innerhalb der letzten 12 Monate schon einmal durch zu schnelles Fahren auffällig geworden war. Dem ProVida-Fahrer fielen darüber hinaus zwei Pkw-Fahrer auf, die zu schnell unterwegs waren. Sie erhalten ebenfalls eine Anzeige. Zwischen Schwalenberg und Rischenau, stieß der ProVida-Fahrer auf einen 27-jährigen Yamaha-Fahrer aus Detmold, der bei etwa 100 km/h nur auf dem Hinterrad fuhr. Neben einem Bußgeldbescheid wird in diesem Fall ein Bericht an das Straßenverkehrsamt gefertigt, damit eine Überprüfung hinsichtlich seiner charakterlichen Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr erfolgt. Die Motorradsaison ist noch lang. Im letzten Jahr hatte die Polizei Lippe erfreulicherweise keinen getöteten Motorradfahrer zu verzeichnen. Es gab jedoch insgesamt 170 verletzte motorisierte Zweiradfahrer. Um diese Anzahl zu senken, kontrollieren wir auch weiterhin die gefahrenen Geschwindigkeiten auf unseren Straßen. Neben den repressiven Maßnahmen bieten die Verkehrssicherheitsberater mehrmals in der Motorradsaison präventive Aktionen an, um über die Gefahren von zu hoch gewählten Geschwindigkeiten aufzuklären.

