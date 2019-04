Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag beabsichtigte eine 64-jährige Frau aus Detmold an der Einmündung "Waldschlösschen" mit ihrem Peugeot von der B1 aus nach links in Richtung Horn abzubiegen. Dabei übersah sie eine 44-jährige Frau aus Recklinghausen, die ihr mit ihrem Volvo entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Volvo gegen einen an der Einmündung wartenden VW einer 46-jährigen Frau aus Horn-Bad Meinberg geschleudert. Die 44-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Der Peugeot und der Volvo mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

